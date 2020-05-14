Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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В Киеве за последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 52 человек.

Среди новых больных — шесть медиков. Заболела 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года и 15 мужчин от 23 до 80 лет. Кроме того, заразились четыре девочки в возрасте от двух до 16 лет и два мальчика в возрасте 12 и 16 лет. Врачи отправили в медучреждения шесть человек. Все остальные лечатся дома. Вчера коронавирус унес жизни двух человек, выздоровели 20 человек. Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В целом в столице уже 2 тыс. 12 зафиксированных случаев заражения, умерли 42 человека. Всего коронавирус преодолели 189 жителей Киева. Наибольшее число лабораторно подтвержденных случаев фиксировали в Печерском, Дарницком и Деснянском районах.

Городской голова в очередной раз призвал киевлян соблюдать условия карантина и по-возможности работать дистанционно. Градоначальник отметил необходимость носить маски, потому что «Кличко каждому маску не наденет».

Кроме того, мэр добавил, что столичная власть не рассматривает вопрос о поднятии цен за проезд в общественном транспорте.

Карта заболевания в Киеве:

Печерский +5

Шевченковский +2

Соломенский +4

Днепровский +8

Святошинский +3

Деснянский +7

Подольский +3

Голосеевский +7

Оболонский +2

Дарницкий +11

Напомним, в Украине впервые за сутки с начала эпидемии число выздоровевших превысило количество инфицированных. Вчера заражение СOVID-19 диагностировали у 422 человек, а выздоровели 427 больных.