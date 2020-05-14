Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Києві за останню добу коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 52 осіб.

Серед нових хворих — шість медиків. Захворіла 31 жінка віком від 18 до 81 року та 15 чоловіків від 23 до 80 років. Крім того, заразилися четверо дiвчаток віком від двох до 16 років та двоє хлопчика віком 12 і 16 рокiв. Лікарі відправили до медзакладів шістьох осіб. Всі інші лікуються вдома. Вчора коронавірус забрав життя двох осіб, одужали 20 осіб. Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Загалом у столиці вже 2 тис. 12 зафіксованих випадків зараження, померли 42 особи. Всього коронавірус подолали 189 мешканців Києва. Наразі найбільше лабораторно підтверджених випадків зафіксовано у Печерському, Дарницькому та Деснянському районах.

Міський голова вкотре закликав киян дотримуватися умов карантину й по-можливості працювати дистанційно. Градоначальник наголосив на важливості носити маски, бо «Кличко кожному маску не вдягне».

Крім того, мер додав, що столична влада не розглядає питання про підняття цін за проїзд у громадському транспорті.

Мапа захворювання в Києві:

Печерський +5

Шевченкiвський +2

Солом’янський +4

Дніпровський +8

Святошинський +3

Деснянський +7

Подільський +3

Голосіївський +7

Оболонський +2

Дарницький +11

Нагадаємо, в Україні вперше за добу з початку епідемії кількість видужалих перевищила кількість інфікованих. Вчора зараження СOVID-19 діагностували у 422 осіб, а одужали 427 хворих.