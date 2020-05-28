Минцифры запустило новый сервис для подростков ID-14. Фото: 24 канал

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Ракурс

Электронный паспорт в Украине выдается лицам, которые достигли 14-летнего возраста. Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске новой комплексной услуги ID-14.

Теперь граждане Украины, достигшие 14-летнего возраста, одновременно с электронным паспортом будут получать номер плательщика налогов, сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

Сначала необходимо получить номер плательщика налогов, обратившись для этого в Центр обслуживания плательщиков налогов. После его получения следует обратиться в Государственную миграционную службу относительно оформления паспорта.

В министерстве убеждены, что запуск сервиса ID-14 уменьшит бюрократическую нагрузку на граждан, а также позволит минимизировать количество их визитов в государственные инстанции.

Данный сервис позволит ребенку в течение 20 дней получить свой первый электронный паспорт и номер плательщика налогов. В ведомстве напомнили, что первый паспорт действителен на протяжении четырех лет, а номер плательщика налогов остается неизменным.

Как ранее писал «Ракурс», теперь в Украине можно получить электронный паспорт в мобильном приложении «Дія». Ранее правительство признало официальными цифровые документы гражданина Украины и биометрический загранпаспорт, которые хранятся в приложении «Дія».