Мінцифри запустило новий сервіс для підлітків ID-14. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n138916-mincyfry-zapustylo-novyy-servis-dlya-pidlitkiv-id-14-infografika.html

Ракурс

Електронний паспорт в Україні видається особам, які досягли 14-річного віку. Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск нової комплексної послуги ID-14.

Тепер громадяни України, які досягли 14-річного віку, одночасно з електронним паспортом отримуватимуть номер платника податків, повідомляє прес-служба Мінцифри в Facebook.

Спочатку необхідно отримати номер платника податків, звернувшись для цього до Центру обслуговування платників податків. Після його отримання слід звернутися до Державної міграційної служби щодо оформлення паспорта.

У міністерстві переконані, що запуск сервісу ID-14 зменшить бюрократичне навантаження на громадян, а також дозволить мінімізувати кількість їхніх візитів до державних інстанцій.

Даний сервіс дозволить дитині протягом 20 днів отримати свій перший електронний паспорт та номер платника податків. У відомстві нагадали, що перший паспорт дійсний протягом чотирьох років, а номер платника податків залишається незмінним.

Як раніше писав «Ракурс», тепер в Україні можна отримати електронний паспорт у мобільному додатку «Дія». Раніше уряд визнав офіційними цифрові документи громадянина України та біометричний закордонний паспорт, які зберігаються у додатку «Дія».