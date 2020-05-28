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Мінцифри запустило новий сервіс для підлітків ID-14. Фото: 24 канал

Мінцифри запустило новий сервіс для підлітків ID-14 (ІНФОГРАФІКА)

28 тра 2020, 15:38
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Електронний паспорт в Україні видається особам, які досягли 14-річного віку. Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск нової комплексної послуги ID-14.

Тепер громадяни України, які досягли 14-річного віку, одночасно з електронним паспортом отримуватимуть номер платника податків, повідомляє прес-служба Мінцифри в Facebook.

Мінцифри запустило новий сервіс для підлітків ID-14. Фото: FacebookСпочатку необхідно отримати номер платника податків, звернувшись для цього до Центру обслуговування платників податків. Після його отримання слід звернутися до Державної міграційної служби щодо оформлення паспорта.

Мінцифри запустило новий сервіс для підлітків ID-14. Фото: FacebookУ міністерстві переконані, що запуск сервісу ID-14 зменшить бюрократичне навантаження на громадян, а також дозволить мінімізувати кількість їхніх візитів до державних інстанцій.



Даний сервіс дозволить дитині протягом 20 днів отримати свій перший електронний паспорт та номер платника податків. У відомстві нагадали, що перший паспорт дійсний протягом чотирьох років, а номер платника податків залишається незмінним.

Як раніше писав «Ракурс», тепер в Україні можна отримати електронний паспорт у мобільному додатку «Дія». Раніше уряд визнав офіційними цифрові документи громадянина України та біометричний закордонний паспорт, які зберігаються у додатку «Дія».

Джерело: Ракурс


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