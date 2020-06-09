Перестрелка в Броварах. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n139465-policiya-soobschila-o-podozrenii-odnomu-iz-organizatorov-perestrelki-v-brovarah-video.html

Ракурс

Полицейские заочно сообщили одному из организаторов стрельбы в Броварах о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли различное оружие у представителей группировки, члены которого обеспечивали так называемую крышу нелегальным перевозчикам. Обыскивали жилище фигурантов дела в Броварах и в офисных помещениях. Изъяли различное оружие, патроны разного калибра, ножи, и черновые записи. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Как известно, 29 мая в Броварах на Киевщине произошла стрельба с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. Одна из групп привела местных «титушек», другая — завезла наемников из Винницы.

Напомним, мосле перестрелки силовики задержали десятки участников вооруженного конфликта. Большинству объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Ряд задержанных суд арестовал.