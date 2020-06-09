Перестрілка в Броварах. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n139465-policiya-povidomyla-pro-pidozru-odnomu-z-organizatoriv-perestrilky-v-brovarah-video.html

Ракурс

Поліцейські заочно повідомили одному з організаторів стрілянини в Броварах про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Сьогодні правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили різну зброю в представників угруповання, члени якого забезпечували так званий дах нелегальним перевізникам. Обшукували оселі фігурантів справи в Броварах та в офісних приміщеннях. Була вилучена різна зброя, набої різного калібру, ножі, та чорнові записи. Про це 9 червня повідомила прес-служба Національної поліції.

Як відомо, 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями. Одна з груп привела місцевих «тітушок», інша — завезло найманців із Вінниці.

Нагадаємо, після перестрілки силовики затримали десятки учасників збройного конфлікту. Більшості оголосили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Низку затриманих суд арештував.