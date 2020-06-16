Зеленского 19 июня будут судить за запрещенное кофепитие в Хмельницком, фото — ОП

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Ракурс

Президент Владимир Зеленский предстанет перед судом в Хмельницком, который рассмотрит административный протокол о нарушении карантина.

Речь идет о резонансном деле о посещении главой государства и несколькими другими топ-чиновниками кафе во время рабочей поездки в Хмельницкую область. 3 июня заведения общественного питания могли принимать клиентов только за столиками на летней площадке, но Зеленский с компанией пили кофе внутри помещения.

Составленный полицией админпротокол рассмотрит судья Мисинкевич. Это будет первое заседание Хмельницкого горрайонного суда 19 июня, оно начнется в 9.00.

Зеленский ответит за нарушение ст. 44−3 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил карантина). Президенту грозит штраф на сумму от 34 до 170 тыс. грн.

Вместе с президентом пили кофе в Хмельницком глава ОП Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санврач страны Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр города Александр Симчишин.

Сначала участники кофепития попытались отрицать факт нарушения карантинных норм, но впоследствии в полиции заявили, что составили на президента Зеленского админпротокол за нарушение карантина.

«Ракурс» сообщал, что Зеленский после инфицирования жены перешел на специальный режим работы. Президент обязан ежедневно проходить тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Круг его физического общения ограничен, совещания проводятся только в онлайн-режиме.