Зеленського 19 червня судитимуть за заборонене кавування в Хмельницькому, ФОТО — ОП

https://racurs.ua/ua/n139800-zelenskogo-19-chervnya-sudytymut-za-zaboronene-kavuvannya-v-hmelnyckomu-dokument.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський постане перед судом у Хмельницькому, який розгляне адміністративний протокол про порушення карантину.

Йдеться про резонансну справу щодо відвідування главою держави і кількома іншими топ-посадовцями кафе під час робочої поїздки в Хмельницьку область. 3 червня заклади громадського харчування могли приймати клієнтів тільки за столиками на літньому майданчику, але Зеленський з компанією пили каву всередині приміщення.

Складений поліцією адмінпротокол розгляне суддя Місінкевич. Це буде перше засідання Хмельницького міськрайонного суду 19 червня, воно розпочнеться о 9.00.

Зеленський відповість за порушення ст. 44−3 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину). Президенту загрожує штраф на суму від 34 до 170 тис. грн.

Разом із президентом кавували у Хмельницькому глава ОП Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний санлікар Віктор Ляшко, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, мер міста Олександр Сімчишин.

Спочатку учасники кавування спробували заперечити факт порушення ними карантинних норм, але згодом у поліції заявили, що склали на президента Зеленського адмінпротокол за порушення карантину.

«Ракурс» повідомляв, що Зеленський після інфікування дружини Олени перейшов на спеціальний режим роботи. Президент зобов’язаний щодня проходити тестування методами ІФА і ПЛР, а також медогляди. Коло його фізичного спілкування обмежується, наради проводяться тільки в онлайн-режимі.