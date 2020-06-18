Отставка Авакова. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n139911-pod-radoy-novyy-protest-aktivisty-trebuut-otstavki-avakova-foto-video.html

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Арсен Аваков, министр внутренних дел, является неоднозначной фигурой. Несмотря на то, что он занимает эту должность более шести лет, многие украинцы недовольны его деятельностью и требуют его отставки.

В частности, протест за отставку Авакова сегодня проходит под Верховной Радой. Митинг проводят из-за того, что сегодня нардепы хотели принять программу действий правительства Кабмина Шмыгаля. Если бы это произошло, Аваков получил бы иммунитет еще на год.

Однако нардепы во второй раз отклонили программу деятельности Кабмина. Несмотря на это, протестующие не спешат уходить из-под Рады.

Несколько десятков активистов жгут фаеры и требуют уволить Авакова, чтобы начать реформу полиции. По словам протестующих, именно глава Министерства внутренних дел (МВД) несет ответственность за преступления, которые происходят в полиции. Поэтому он должен уйти в отставку.

При этом ранее стало известно, что постановление об отставке Авакова Рада будет рассматривать не ранее, чем через две недели. 1 июля профильный комитет парламента должен рассмотреть это постановление по сути, только после этого его могут вынести в повестку дня Рады. Об этом рассказал слуга народа Денис Монастырский, передает «Интрефакс-Украина».

Он также заявил, что парламент, согласно закону о Кабинете министров, не может увольнять одного министра.

Напомним, также под Верховной Радой проходит митинг против назначения Сергея Шкарлета, экс-чиновника времен Виктора Януковича, главой Министерства образования и науки.