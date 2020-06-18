Відставка Авакова. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n139911-pid-radou-novyy-protest-aktyvisty-vymagaut-vidstavky-avakova-foto-video.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, є неоднозначною фігурою. Попри те, що він займає цю посаду понад шість років, багато українців незадоволені його діяльністю і вимагають його відставки.

Зокрема, протест за відставку Авакова сьогодні проходить під Верховною Радою. Мітинг проводять через те, що сьогодні нардепи хотіли прийняти програму дій уряду Кабміну Шмигаля. Якщо це сталося б, Аваков отримав би імунітет ще на рік.

Проте нардепи вдруге відхилили програму діяльності Кабміну. Попри це протестувальники не поспішають йти з-під Ради.

Декілька десятків активістів палять фаєри і вимагають звільнити Авакова, щоб почати реформу поліції. За словами протестувальників, саме глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) несе відповідальність за злочини, які відбуваються в поліції. Тому він повинен піти у відставку.

Нагадаємо, також під Верховною Радою проходить мітинг проти призначення Сергія Шкарлета, екс-чиновника часів Віктора Януковича, главою Міністерства освіти і науки.