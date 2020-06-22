В Раде жалуются на низкую зарплату: 35 тыс. грн на жизнь не хватает. Фото: Радіо Свобода

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Заработная плата народного депутата в 35 тыс. грн не устраивает представительницу «Голоса» Киру Рудик. Нардеп утверждает, что выживать ей помогает «достаточная финансовая подушка», с которой она пришла в парламент из бизнеса.

Для людей, не имеющих таких запасов, в Раде не предусмотрены дополнительные выплаты и это является большой проблемой, за которую нужно взяться после местных выборов, заявила Рудик в интервью «24 каналу».

Решить проблему необеспеченных депутатов, чтобы они «могли заработать себе на жизнь», по мнению Рудик, можно несколькими способами:

инициировать повышение зарплат;

организовать преподавательскую деятельность нардепов для получения доплат, одновременно разгрузив их от работы во фракции;

переформатировать «очень дорогие» государственные льготы для депутатов в деньги, которые будут выдаваться на руки.

В то же время Рудик не смогла назвать сумму, которую она считает достаточной для всех потребностей народных избранников, и добавила, что никакая зарплата не удерживает человека от желания подзаработать.

Это такой блок внутри: ты либо готов брать взятки, либо нет. И это не так сильно зависит от того, сколько тебе доплачивают. Люди, которые тебе дают взятки, всегда смогут дать больше. Но вопрос в том, чтобы действительно иметь возможность жить спокойно, не переживая, будет у тебя возможность заплатить за квартиру или поддержать себя и свою семью, и его нужно решить, — заявила нардеп.





Напомним, ранее на низкую зарплату жаловались уже экс-министр образования Анна Новосад, которая вскоре после этого задекларировала приобретение квартиры за 1 млн грн, а также нынешний министр юстиции Денис Малюська, который заявил о семейных неурядицах из-за недостатка средств.

А глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что приличной для нардепов будет зарплата от 70 до 100 тыс. грн.