У Раді скаржаться на низьку зарплату: 35 тис. грн на життя не вистачає. Фото: Радіо Свобода

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Заробітна плата народного депутата в 35 тис. грн не влаштовує представницю «Голосу» Кіру Рудик. Нардеп стверджує, що виживати їй допомагає «достатня фінансова подушка», з якою вона прийшла до парламенту з бізнесу.

Для людей, котрі не мають таких запасів, у Раді не передбачено додаткових виплат і це є великою проблемою, за яку треба взятися після місцевих виборів, заявила Рудик в інтерв’ю «24 каналу».

Вирішити проблему незабезпечених депутатів, аби вони «могли заробити собі на життя», на думку Рудик, можна кількома способами:

ініціювати підвищення зарплат;

організувати викладацьку діяльність нардепів для отримання доплат, водночас розвантаживши їх від роботи у фракції;

переформатувати «дуже дорогі» державні пільги для депутатів у гроші, які видаватимуть на руки.

Водночас Рудик не змогла назвати суму, яку вона вважає достатньою для всіх потреб народних обранців, і додала, що жодна зарплата не утримує людину від бажання підзаробити.

Це такий блок усередині: ти або готовий брати хабарі, або ні. І це не так сильно залежить від того, скільки тобі доплачують. Люди, які тобі дають хабарі, завжди зможуть дати більше. Але питання в тому, щоби справді мати можливість жити спокійно, не переживаючи, чи буде в тебе можливість заплатити за квартиру або підтримати себе чи свою сім’ю, і його треба вирішити, — заявила нардеп.





Нагадаємо, раніше на малу зарплатню скаржилися вже екс-міністр освіти Ганна Новосад, яка невдовзі після цього задекларувала придбання квартири за 1 млн грн, а також нинішній міністр юстиції Денис Малюська, котрий заявив про родинні чвари через нестачу коштів.

А глава президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що пристойною для нардепів буде зарплатня від 70 до 100 тис. грн.