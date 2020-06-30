Виталий Кличко. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/n140429-bolee-5-tys-bolnyh-koronavirusom-zafiksirovano-v-kieve-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностирован у 5 тыс. 37 человек. За последние сутки в столице COVID-19 заболели 57 человек, в том числе шестеро медработников.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых инфицированных 24 женщины возрастом от 18 до 72 лет, 32 мужчины возрастом от 20 до 67 лет, а также восьмилетний мальчик.

В больницы города были госпитализированы 14 больных, остальные находятся дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей.

За последние сутки от коронавируса излечились 11 киевлян. Всего с начала эпидемии выздоровели 1 тыс. 563 человека.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Днепровском (21), Шевченковском (16) и Деснянском (10) районах столицы.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Украине зафиксированы 706 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 заразились 44 тыс. 334 человека.