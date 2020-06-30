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Ракурс
Віталій Кличко. Фото: Vgorode

Понад 5 тис. хворих на коронавірус зафіксовано в Києві (ІНФОГРАФІКА)

30 чер 2020, 10:42
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Коронавірус у Києві діагностовано у 5 тис. 37 осіб. За останню добу в столиці на COVID-19 захворіли 57 осіб, у тому числі шестеро медпрацівників.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Серед нових інфікованих 24 жінки віком від 18 до 72 років, 32 чоловіка віком від 20 до 67 років, а також восьмирічний хлопчик.

У лікарні міста було госпіталізовано 14 хворих, решта перебувають вдома на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів.

За останню добу від коронавырусу вилікувалися 11 киян. Всього від початку епідемії одужали 1 тис. 563 особи.

Коронавірусна карта Києва. Фото: Telegram


Найбільше випадків інфікування зафіксовано у Дніпровському (21), Шевченківському (16) та Деснянському (10) районах столиці.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу в Україні зафіксовано 706 нових випадків зараження коронавірусом. Всього від початку епідемії у країні на COVID-19 захворіло 44 тис. 334 особи.

Джерело: Ракурс


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