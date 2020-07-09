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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко

Коронавирус в Киеве за сутки подхватила почти сотня человек (ИНФОГРАФИКА)

9 июл 2020, 10:19
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В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 93 жителя, а в целом по состоянию на 9 июля в столице уже 5 тыс. 872 подтвержденных случаев COVID-19.

Заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет и 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет. Также среди заболевших — три девочки от восьми до 15 лет и шесть мальчиков от одного месяца до 16 лет. За последние сутки госпитализировали 20 пациентов, другие лечатся на самоизоляции. Об этом сегодня сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего заболевших за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 27 человек, а в Деснянском — 15 больных. В Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах фиксировалось по 10 случаев.

Вчера от болезни умерли три человека, всего коронавирус унес жизни 122 киевлян. Поправились за сутки 62 человека, а COVID-19 преодолели 1 тыс. 962 жителя столицы.


Коронавирус в Киеве. Инфографика: Виталий Кличко в Telegram

Напомним, 9 июля в Украине зафиксировали 810 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. С начала эпидемии заразились 52 тыс. 224 украинцев.

Источник: Ракурс


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