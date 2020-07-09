Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко

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У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 93 мешканці, а загалом станом на 9 липня в столиці вже 5 тис. 872 підтверджених випадків COVID-19.

Захворіли 34 жінки віком від 22 до 71 років та 50 чоловіків віком від 20 до 76 рокiв. Також серед хворих — троє дівчаток від восьми до 15 років та шість хлопчиків від одного місяця до 16 років. За останню добу госпіталізували 20 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції. Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Найбільше хворих минулої доби виявили в Дарницькому районі — 27 осіб, а в Деснянському — 15 хворих. У Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах фіксувалося по 10 випадків.

Вчора від хвороби померли троє осіб, всього коронавірус забрав життя 122 киян. Одужали за добу 62 людини, а загалом COVID-19 подолали 1 тис. 962 мешканця столиці.

Нагадаємо, за 9 липня в Україні зафіксували 810 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З початку епідемії заразилися 52 тис. 224 українців.