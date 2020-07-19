Старший сын Кличко решил баллотироваться в мэры Киева

Виталий и Егор Кличко. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

https://racurs.ua/n141323-starshiy-syn-klichko-reshil-ballotirovatsya-v-mery-kieva.html

Ракурс

Егор Кличко, старший сын городского головы Виталия Кличко, собрался в мэры Киева.

Сегодня, 19 июля, Виталий Кличко празднует день рождения — градоначальнику исполнилось 49 лет. Его старший сын оригинально поздравил отца с праздником — заявил, что идет в мэры Киева. Об этом сам именинник написал на собственной странице в Facebook.

Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно, — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, стоит ли оценивать это сообщение серьезно.

Как известно, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Напомним, свежие рейтинги социологов свидетельствуют о подавляющем преимуществе Виталия Кличко — за него готовы проголосовать 43,7% избирателей, которые уже определились, за кого из кандидатов будут голосовать. На второй позиции расположился основатель клиники Eurolab Андрей Пальчевский, а третье место занимает заместитель министра здравоохранения и главный санврач Украины Виктор Ляшко.