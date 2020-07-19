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Ракурс
Віталій та Єгор Клички. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

Старший син Кличка вирішив балотуватися в мери Києва

19 лип 2020, 15:42
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Єгор Кличко, старший син міського голови Віталія Кличка, зібрався у мери Києва.

Сьогодні, 19 липня, Віталій Кличко святкує день народження — градоначальнику виповнилося 49 років. Його старший син оригінально привітав батька зі святом — заявив, що йде в мери Києва. Про це сам іменинник написав на власній сторінці у Facebook.

Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно, — йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, чи варто оцінювати це повідомлення серйозно.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.


Нагадаємо, свіжі рейтинги соціологів свідчать про беззаперечну перевагу Віталія Кличка — за нього готові проголосувати 43,7% виборців, які вже визначилися, за кого з кандидатів голосуватимуть. На другій позиції розташувався засновник клініки Eurolab Андрій Пальчевський, а третє місце посідає заступник міністра охорони здоров’я і головний санлікар України Віктор Ляшко.

Джерело: Ракурс


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