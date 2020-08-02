Вандал разгромил въезд на Труханов остров. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n141940-vandal-razgromil-vezd-na-truhanov-ostrov-video-incidenta.html

Ракурс

Вандал разгромил въезд на Труханов остров в Киеве сегодняшней ночью. Около полуночи 2 августа мужчина принялся крушить оборудование автоматической системы пропуска.

Вандал повредил стрелу шлагбаума и гидравлическую станцию. Также мужчина разгромил две камеры, контроллер боларда, светофор и другое оборудование, сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В результате действий вандала бюджету столицы был нанесен материальный ущерб в сумме около 300 тыс. грн.

Коммунальные службы работают над восстановлением поврежденного оборудования.

Акт вандализма зафиксировала камера слежения. Личность мужчины установлена, полицейские уже задержали хулигана.

Кличко пообещал проконтролировать, чтобы вандал за свои действия ответил перед судом.

Как ранее писал «Ракурс», подростки разгромили вагон пригородного поезда № 6044 Пятихатки — Стыковая- Днепр-Главный. Свои действия юные вандалы сняли на телефон, а видеоролик разместили в соцсети.