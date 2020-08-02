Вандал розгромив в'їзд на Труханів острів. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n141940-vandal-rozgromyv-v-yizd-na-truhaniv-ostriv-video-incydentu.html

Ракурс

Вандал розгромив в’їзд на Труханів острів у Києві цієї ночі. Близько опівночі 2 серпня чоловік почав трощити обладнання автоматичної системи пропуску.

Вандал пошкодив стрілу шлагбаума та гідравлічну станцію. Також чоловік розгромив дві камери, контролер боларда, світлофор та інше обладнання, повідомив у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

У результаті дій вандала бюджету столиці було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 тис. грн.

Комунальні служби працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

Акт вандалізму зафіксувала камера спостереження. Особу чоловіка встановлено, поліцейські вже затримали хулігана.

Кличко пообіцяв проконтролювати, щоб вандал за свої дії відповів перед судом.

Як раніше писав «Ракурс», підлітки розгромили вагон приміського потягу № 6044 П’ятихатки — Стикова — Дніпро-Головний. Свої дії юні вандали зняли на телефон, а відеоролик розмістили у соцмережі.