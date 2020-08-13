Акция протеста снова проходит под посольством Беларуси в Киеве. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n142448-akciya-protesta-snova-prohodit-pod-posolstvom-belarusi-v-kieve-foto-video.html

Ракурс

Акция протеста снова проходит под стенами посольства Беларуси в Киеве. Несколько десятков активистов выражают поддержку белорусскому народу и требуют прекратить применение силы правоохранителями Беларуси.

Некоторые участники акции в черных балаклавах «вооружились» бутафорными щитами, имитируя белорусский ОМОН, сообщается в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

По мнению протестующих, силовые методы, которые используют белорусские правоохранители, представляют угрозу для свободы слова и свободы мирных собраний. Митингующие требуют привлечь виновных в нарушении прав человека к ответственности.

Активисты подожгли красные и белые дымовые шашки. Эти цвета являются символом антиправительственных протестов в Беларуси.

Как ранее писал «Ракурс», 10 августа возле посольства Беларуси в Украине полицейские задержали несколько активистов во время акции протеста. Среди задержанных оказался бывший политзаключенный, крымчанин Александр Кольченко.