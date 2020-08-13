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Ракурс
Акция протеста снова проходит под посольством Беларуси в Киеве. Фото: Telegram

Акция протеста снова проходит под посольством Беларуси в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

13 авг 2020, 18:14
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Акция протеста снова проходит под стенами посольства Беларуси в Киеве. Несколько десятков активистов выражают поддержку белорусскому народу и требуют прекратить применение силы правоохранителями Беларуси.

Некоторые участники акции в черных балаклавах «вооружились» бутафорными щитами, имитируя белорусский ОМОН, сообщается в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Акция протеста снова проходит под посольством Беларуси в Киеве. Фото: Telegram

По мнению протестующих, силовые методы, которые используют белорусские правоохранители, представляют угрозу для свободы слова и свободы мирных собраний. Митингующие требуют привлечь виновных в нарушении прав человека к ответственности.

Акция протеста снова проходит под посольством Беларуси в Киеве. Фото: Telegram

Активисты подожгли красные и белые дымовые шашки. Эти цвета являются символом антиправительственных протестов в Беларуси.


Как ранее писал «Ракурс», 10 августа возле посольства Беларуси в Украине полицейские задержали несколько активистов во время акции протеста. Среди задержанных оказался бывший политзаключенный, крымчанин Александр Кольченко.

Источник: Ракурс


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