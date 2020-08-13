Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Акція протесту знову проходить під посольством Білорусі в Києві. Фото: Telegram

Акція протесту знову проходить під посольством Білорусі в Києві (ФОТО, ВІДЕО)

13 сер 2020, 18:14
999

Акція протесту знову проходить під стінами посольства Білорусі в Києві. Кілька десятків активістів висловлюють підтримку білоруському народу та вимагають припинити застосування сили правоохоронцями Білорусі.

Деякі учасники акції у чорних балаклавах «озброїлися» бутафорними щитами, імітуючи білоруський ОМОН, повідомляється у Telegram-каналі PavlovskyNEWS.

Акція протесту знову проходить під посольством Білорусі в Києві. Фото: TelegramНа думку протестуючих, силові методи, які використовують білоруські правоохоронці, становлять загрозу для свободи слова і свободи мирних зібрань. Мітингувальники вимагають притягнути винних у порушенні прав людини до відповідальності.

Акція протесту знову проходить під посольством Білорусі в Києві. Фото: Telegram

Активісти підпалили червоні та білі димові шашки. Ці кольори є символом антиурядових протестів у Білорусі.


Як раніше писав «Ракурс», 10 серпня біля посольства Білорусі в Україні поліцейські затримали кількох активістів під час акції протесту. Серед затриманих виявився колишній політв’язень, кримчанин Олександр Кольченко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿