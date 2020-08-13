Акція протесту знову проходить під посольством Білорусі в Києві. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n142448-akciya-protestu-znovu-prohodyt-pid-posolstvom-bilorusi-v-kyievi-foto-video.html

Ракурс

Акція протесту знову проходить під стінами посольства Білорусі в Києві. Кілька десятків активістів висловлюють підтримку білоруському народу та вимагають припинити застосування сили правоохоронцями Білорусі.

Деякі учасники акції у чорних балаклавах «озброїлися» бутафорними щитами, імітуючи білоруський ОМОН, повідомляється у Telegram-каналі PavlovskyNEWS.

На думку протестуючих, силові методи, які використовують білоруські правоохоронці, становлять загрозу для свободи слова і свободи мирних зібрань. Мітингувальники вимагають притягнути винних у порушенні прав людини до відповідальності.

Активісти підпалили червоні та білі димові шашки. Ці кольори є символом антиурядових протестів у Білорусі.

Як раніше писав «Ракурс», 10 серпня біля посольства Білорусі в Україні поліцейські затримали кількох активістів під час акції протесту. Серед затриманих виявився колишній політв’язень, кримчанин Олександр Кольченко.