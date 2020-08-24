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Ракурс
Два взрыва прогремели на Филиппинах. Фото: gordonua.com

Два взрыва прогремели на Филиппинах, по меньшей мере 10 человек погибли (ФОТО)

24 авг 2020, 11:28
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Взрывы прогремели 24 августа на юге Филиппин в городе Холо.

Первый взрыв произошел в 11.53 по местному времени в торговом центре Paradise Food Shop. Через час другой взрыв прогремел напротив отделения банка развития Филиппин. Об этом сообщает AFP.

Местные силы безопасности не исключают, что второй взрыв устроил террорист-смертник. На местах событий работают правоохранители, которые пытаются выследить подозреваемых.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 10 человек, среди них четверо военнослужащих. Еще десятки получили ранения различной степени тяжести. Данные по количеству пострадавших пока разнятся.

Силовики Филиппин проверяют, причастна ли к терактам экстремистская группировка «Абу Сайяф», связанная с «Исламским государством».


Взрывы на Филиппинах. Фото: Associated Press

Напомним, 22 августа в одном из частных жилых домов в Кальмиусскому районе Мариуполя взорвалась боевая граната, которая привела к гибели гражданского.

Источник: Ракурс


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