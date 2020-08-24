Два вибухи прогриміли на Філіппінах. Фото: gordonua.com

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Вибухи прогриміли 24 серпня на півдні Філіппін у місті Холо.

Перший вибух стався об 11.53 за місцевим часом в торговельному центрі Paradise Food Shop. Через годину інший вибух пролунав навпроти відділення банку розвитку Філіппін. Про це повідомляє AFP.

Місцеві сили безпеки не виключають, що другий вибух влаштував терорист-смертник. На місцях подій працюють правоохоронці, які намагаються вистежити підозрюваних.

Внаслідок вибухів загинули щонайменше 10 осіб, серед них четверо військовослужбовців. Ще десятки дістали поранення різного ступеню важкості. Дані щодо кількості постраждалих поки що різняться.

Силовики Філіппін перевіряють, чи причетне до терактів екстремістське угруповання «Абу Сайяф», пов’язане з «Ісламською державою».

Нагадаємо, 22 серпня в одному із приватних житлових будинків у Кальміуському районі Маріуполя вибухнула бойова граната, яка призвела до загибелі цивільного.