В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Эпидемия коронавируса в Киеве набирает обороты.

За прошедшие сутки, 28 августа, в столице зафиксировали еще 265 случаев этого заболевания, что несколько больше, чем за сутки до этого, когда в Киеве обнаружили 251 новый случай коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве:

129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет;

10 девочек в возрасте от 4 до 17 лет;

117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет;

девять мальчиков в возрасте от двух до 12 лет.

Госпитализировали за сутки 48 больных.

За сутки коронавирус унес жизни шести киевлян, 159 человек — выздоровели.

Всего за время эпидемии COVID-19 в Киеве:

зафиксировали 12 тыс. 984 случая коронавируса;

умерли 193 больных;

выздоровели 4 тыс. 229 пациентов.

Напомним, из-за роста количества случаев коронавируса в Киеве открывают новые госпитальные базы для приема больных COVID-19.