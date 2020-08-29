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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус в Киеве — количество новых случаев растет (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143122-koronavirus-v-kieve-kolichestvo-novyh-sluchaev-rastet-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Киеве набирает обороты.
За прошедшие сутки, 28 августа, в столице зафиксировали еще 265 случаев этого заболевания, что несколько больше, чем за сутки до этого, когда в Киеве обнаружили 251 новый случай коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве:
- 129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет;
- 10 девочек в возрасте от 4 до 17 лет;
- 117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет;
- девять мальчиков в возрасте от двух до 12 лет.
Госпитализировали за сутки 48 больных.
За сутки коронавирус унес жизни шести киевлян, 159 человек — выздоровели.
Всего за время эпидемии COVID-19 в Киеве:
- зафиксировали 12 тыс. 984 случая коронавируса;
- умерли 193 больных;
- выздоровели 4 тыс. 229 пациентов.
Напомним, из-за роста количества случаев коронавируса в Киеве открывают новые госпитальные базы для приема больных COVID-19.
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