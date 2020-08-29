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У Києві триває епідемія коронавірусу
Коронавірус у Києві — кількість нових випадків зростає (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143122-koronavirus-u-kyievi-kilkist-novyh-vypadkiv-zrostaie-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Києві набирає обертів.
За минулу добу, 28 серпня, у столиці зафіксовано ще 265 випадків цього захворювання, що дещо більше, ніж за добу до цього, коли в Києві виявили 251 новий випадок коронавірусу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Серед нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Києві:
- 129 жінок віком від 19 до 78 років;
- 10 дівчаток віком від 4 до 17 років;
- 117 чоловіків віком від 19 до 81 рокiв;
- дев’ять хлопчиків віком від двох до 12 років.
Госпіталізували за добу 48 хворих.
За добу коронавірус забрав життя шести киян, 159 людей — одужали.
Всього за час епідемії COVID-19 у Києві:
- зафіксували 12 тис. 984 випадки коронавірусу;
- померли 193 хворих;
- одужали 4 тис. 229 пацієнтів.
Нагадаємо, через зростання кількості випадків коронавірусу у Києві відкривають нові госпітальні бази для прийому хворих на COVID-19.
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