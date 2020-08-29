Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу

Коронавірус у Києві — кількість нових випадків зростає (ІНФОГРАФІКА)

29 сер 2020, 11:47
999

Епідемія коронавірусу в Києві набирає обертів.

За минулу добу, 28 серпня, у столиці зафіксовано ще 265 випадків цього захворювання, що дещо більше, ніж за добу до цього, коли в Києві виявили 251 новий випадок коронавірусу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Києві:

  • 129 жінок віком від 19 до 78 років;
  • 10 дівчаток віком від 4 до 17 років;
  • 117 чоловіків віком від 19 до 81 рокiв;
  • дев’ять хлопчиків віком від двох до 12 років.

Госпіталізували за добу 48 хворих.

За добу коронавірус забрав життя шести киян, 159 людей — одужали.

Всього за час епідемії COVID-19 у Києві:


  • зафіксували 12 тис. 984 випадки коронавірусу;
  • померли 193 хворих;
  • одужали 4 тис. 229 пацієнтів.

Коронавірус у Києві, інфографіка: Віталій Кличко

Нагадаємо, через зростання кількості випадків коронавірусу у Києві відкривають нові госпітальні бази для прийому хворих на COVID-19.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿