У Києві триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n143122-koronavirus-u-kyievi-kilkist-novyh-vypadkiv-zrostaie-infografika.html

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Епідемія коронавірусу в Києві набирає обертів.

За минулу добу, 28 серпня, у столиці зафіксовано ще 265 випадків цього захворювання, що дещо більше, ніж за добу до цього, коли в Києві виявили 251 новий випадок коронавірусу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Києві:

129 жінок віком від 19 до 78 років;

10 дівчаток віком від 4 до 17 років;

117 чоловіків віком від 19 до 81 рокiв;

дев’ять хлопчиків віком від двох до 12 років.

Госпіталізували за добу 48 хворих.

За добу коронавірус забрав життя шести киян, 159 людей — одужали.

Всього за час епідемії COVID-19 у Києві:

зафіксували 12 тис. 984 випадки коронавірусу;

померли 193 хворих;

одужали 4 тис. 229 пацієнтів.

Нагадаємо, через зростання кількості випадків коронавірусу у Києві відкривають нові госпітальні бази для прийому хворих на COVID-19.