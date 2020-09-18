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Эпидемия коронавируса в Киеве продолжается
Коронавирус в Киеве — умерли уже более 300 больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143992-koronavirus-v-kieve-umerli-uje-bolee-300-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве установил очередное печальное «достижения» — болезнь унесла жизни уже более 300 жителей столицы. За прошедшие сутки, 18 сентября, зафиксированы еще восемь летальных случаев.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Всего 18 сентября в Киеве зафиксирован 291 случай COVID-19, среди этого перечня — девять медиков.
Среди новых случаев заболевания:
- 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет;
- 10 девочек в возрасте от трех месяцев до 17 лет;
- 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
- 11 мальчиков в возрасте от четырех дней до 17 лет.
57 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в таких районах столицы:
- Деснянском — 61 случай;
- Днепровском — 40 случаев;
- Дарницком — 39 случаев.
- Выздоровел за сутки 141 больной.
Всего за время эпидемии коронавируса в столице:
- зафиксировали 18 тыс. 740 случаев коронавируса;
- зафиксировали 304 летальных случая;
- выздоровели 5 тыс. 742 больных COVID-19.
Напомним, в Украине в настоящее время лечатся 90,5 тыс. больных COVID-19.
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