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Ракурс
Эпидемия коронавируса в Киеве продолжается

Коронавирус в Киеве — умерли уже более 300 больных (ИНФОГРАФИКА)

18 сен 2020, 10:59
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Коронавирус в Киеве установил очередное печальное «достижения» — болезнь унесла жизни уже более 300 жителей столицы. За прошедшие сутки, 18 сентября, зафиксированы еще восемь летальных случаев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Всего 18 сентября в Киеве зафиксирован 291 случай COVID-19, среди этого перечня — девять медиков.

Среди новых случаев заболевания:

  • 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 10 девочек в возрасте от трех месяцев до 17 лет;
  • 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
  • 11 мальчиков в возрасте от четырех дней до 17 лет.

57 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в таких районах столицы:

  • Деснянском — 61 случай;
  • Днепровском — 40 случаев;
  • Дарницком — 39 случаев.
  • Выздоровел за сутки 141 больной.

Всего за время эпидемии коронавируса в столице:


  • зафиксировали 18 тыс. 740 случаев коронавируса;
  • зафиксировали 304 летальных случая;
  • выздоровели 5 тыс. 742 больных COVID-19.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, в Украине в настоящее время лечатся 90,5 тыс. больных COVID-19.

Источник: Ракурс


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