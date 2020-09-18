Эпидемия коронавируса в Киеве продолжается

https://racurs.ua/n143992-koronavirus-v-kieve-umerli-uje-bolee-300-bolnyh-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве установил очередное печальное «достижения» — болезнь унесла жизни уже более 300 жителей столицы. За прошедшие сутки, 18 сентября, зафиксированы еще восемь летальных случаев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Всего 18 сентября в Киеве зафиксирован 291 случай COVID-19, среди этого перечня — девять медиков.

Среди новых случаев заболевания:

151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет;

10 девочек в возрасте от трех месяцев до 17 лет;

119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

11 мальчиков в возрасте от четырех дней до 17 лет.

57 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в таких районах столицы:

Деснянском — 61 случай;

Днепровском — 40 случаев;

Дарницком — 39 случаев.

Выздоровел за сутки 141 больной.

Всего за время эпидемии коронавируса в столице:

зафиксировали 18 тыс. 740 случаев коронавируса;

зафиксировали 304 летальных случая;

выздоровели 5 тыс. 742 больных COVID-19.

Напомним, в Украине в настоящее время лечатся 90,5 тыс. больных COVID-19.