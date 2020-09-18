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Епідемія коронавірусу у Києві триває
Коронавірус у Києві — померли вже понад 300 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143992-koronavirus-u-kyievi-pomerly-vje-ponad-300-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві встановив чергове сумне «досягнення» — хвороба забрала життя вже понад 300 жителів столиці. За минулу добу, 18 вересня, зафіксовано ще вісім летальних випадків.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Всього 18 вересня в Києві зафіксовано 291 випадок COVID-19, серед цього переліку — дев’ять медиків.
Серед нових випадків захворювання:
- 151 жінка віком від 18 до 89 років;
- 10 дівчаток віком від трьох місяців до 17 років;
- 119 чоловіків віком від 18 до 91 року;
- 11 хлопчиків віком від чотирьох днів до 17 років.
57 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.
Найбільше нових випадків захворювання виявлено в таких районах столиці:
- Деснянському — 61 випадок;
- Дніпровському — 40 випадків;
- Дарницькому — 39 випадків.
Одужав за добу 141 хворий.
Всього за час епідемії коронавірусу в столиці:
- зафіксовано 18 тис. 740 випадків коронавірусу;
- зафіксовано 304 летальні випадки;
- одужали 5 тис. 742 хворих на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні наразі лікуються 90,5 тис. хворих на COVID-19.
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