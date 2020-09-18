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Ракурс
Епідемія коронавірусу у Києві триває

Коронавірус у Києві — померли вже понад 300 хворих (ІНФОГРАФІКА)

18 вер 2020, 10:59
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Коронавірус у Києві встановив чергове сумне «досягнення» — хвороба забрала життя вже понад 300 жителів столиці. За минулу добу, 18 вересня, зафіксовано ще вісім летальних випадків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Всього 18 вересня в Києві зафіксовано 291 випадок COVID-19, серед цього переліку — дев’ять медиків.

Серед нових випадків захворювання:

  • 151 жінка віком від 18 до 89 років;
  • 10 дівчаток віком від трьох місяців до 17 років;
  • 119 чоловіків віком від 18 до 91 року;
  • 11 хлопчиків віком від чотирьох днів до 17 років.

57 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено в таких районах столиці:

  • Деснянському — 61 випадок;
  • Дніпровському — 40 випадків;
  • Дарницькому — 39 випадків.

Одужав за добу 141 хворий.

Всього за час епідемії коронавірусу в столиці:


  • зафіксовано 18 тис. 740 випадків коронавірусу;
  • зафіксовано 304 летальні випадки;
  • одужали 5 тис. 742 хворих на COVID-19.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, в Україні наразі лікуються 90,5 тис. хворих на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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