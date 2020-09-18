Епідемія коронавірусу у Києві триває

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Коронавірус у Києві встановив чергове сумне «досягнення» — хвороба забрала життя вже понад 300 жителів столиці. За минулу добу, 18 вересня, зафіксовано ще вісім летальних випадків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Всього 18 вересня в Києві зафіксовано 291 випадок COVID-19, серед цього переліку — дев’ять медиків.

Серед нових випадків захворювання:

151 жінка віком від 18 до 89 років;

10 дівчаток віком від трьох місяців до 17 років;

119 чоловіків віком від 18 до 91 року;

11 хлопчиків віком від чотирьох днів до 17 років.

57 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено в таких районах столиці:

Деснянському — 61 випадок;

Дніпровському — 40 випадків;

Дарницькому — 39 випадків.

Одужав за добу 141 хворий.

Всього за час епідемії коронавірусу в столиці:

зафіксовано 18 тис. 740 випадків коронавірусу;

зафіксовано 304 летальні випадки;

одужали 5 тис. 742 хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні наразі лікуються 90,5 тис. хворих на COVID-19.