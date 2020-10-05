Смертельное ДТП в Броварах, фото — Телеграм-канал С.Стерненко

https://racurs.ua/n144703-smertelnoe-dtp-v-brovarah-policeyskiy-otkazalsya-proyti-alkotest-video.html

Ракурс

Смертельное ДТП в Броварах продолжают расследовать в ГБР.

Как оказалось, полицейский, который был за рулем машины, сбившей женщин на «зебре», отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.

ГБР задержало участкового офицера полиции Деснянского управления Национальной полиции Киева.

4 октября в Броварах полицейский сбил на Volkswagen Passat 43-летнюю женщину и ее 22 летнюю дочку. От травм мать скончалась на месте ДТП, ее дочь увезли в больницу с тяжелыми травмами.

В ГБР сообщили, что предварительно установили — сотрудник полиции находился за рулем пьяным, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Напомним, что 4 октября следователи ГБР задержали полицейского.