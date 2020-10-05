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Ракурс
Смертельное ДТП в Броварах, фото — Телеграм-канал С.Стерненко

Смертельное ДТП в Броварах — полицейский отказался пройти алкотест (ВИДЕО)

5 окт 2020, 14:02
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Смертельное ДТП в Броварах продолжают расследовать в ГБР.

Как оказалось, полицейский, который был за рулем машины, сбившей женщин на «зебре», отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови.

ГБР задержало участкового офицера полиции Деснянского управления Национальной полиции Киева.

4 октября в Броварах полицейский сбил на Volkswagen Passat 43-летнюю женщину и ее 22 летнюю дочку. От травм мать скончалась на месте ДТП, ее дочь увезли в больницу с тяжелыми травмами.

В ГБР сообщили, что предварительно установили — сотрудник полиции находился за рулем пьяным, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.


Напомним, что 4 октября следователи ГБР задержали полицейского.

Источник: Ракурс


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