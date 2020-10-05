Смертельна ДТП в Броварах – поліцейський відмовився пройти алкотест, фото — Телеграм-канал С.Стерненка

https://racurs.ua/ua/n144703-smertelna-dtp-v-brovarah-policeyskyy-vidmovyvsya-proyty-alkotest-video.html

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Смертельну ДТП в Броварах продовжують розслідувати в ДБР.

Як виявилося, поліцейський, який був за кермом автівки, що збила жінок на «зебрі», відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові.

ДБР затримало дільничного офіцера поліції Деснянського управління Національної поліції Києва.

4 жовтня в Броварах правоохоронець збив своїм Volkswagen Passat 43-річну жінку та її 22 річну доньку. Від травм матір померла на місці ДТП, її доньку відвезли в лікарню з важкими травмами.

У ДБР повідомили, що попередньо встановили — працівник поліції перебував за кермом напідпитку, але від проходження медичного освідування на стан сп’яніння він відмовився.

Нагадаємо, що 4 жовтня слідчі ДБР затримали поліцейського.