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Смертельна ДТП в Броварах – поліцейський відмовився пройти алкотест, фото — Телеграм-канал С.Стерненка
Смертельна ДТП в Броварах — поліцейський відмовився пройти алкотест (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n144703-smertelna-dtp-v-brovarah-policeyskyy-vidmovyvsya-proyty-alkotest-video.htmlРакурс
Смертельну ДТП в Броварах продовжують розслідувати в ДБР.
Як виявилося, поліцейський, який був за кермом автівки, що збила жінок на «зебрі», відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові.
ДБР затримало дільничного офіцера поліції Деснянського управління Національної поліції Києва.
4 жовтня в Броварах правоохоронець збив своїм Volkswagen Passat 43-річну жінку та її 22 річну доньку. Від травм матір померла на місці ДТП, її доньку відвезли в лікарню з важкими травмами.
У ДБР повідомили, що попередньо встановили — працівник поліції перебував за кермом напідпитку, але від проходження медичного освідування на стан сп’яніння він відмовився.
Нагадаємо, що 4 жовтня слідчі ДБР затримали поліцейського.
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