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Ракурс
Смертельна ДТП в Броварах – поліцейський відмовився пройти алкотест, фото — Телеграм-канал С.Стерненка

Смертельна ДТП в Броварах — поліцейський відмовився пройти алкотест (ВІДЕО)

5 жов 2020, 14:02
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Смертельну ДТП в Броварах продовжують розслідувати в ДБР.

Як виявилося, поліцейський, який був за кермом автівки, що збила жінок на «зебрі», відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові.

ДБР затримало дільничного офіцера поліції Деснянського управління Національної поліції Києва.

4 жовтня в Броварах правоохоронець збив своїм Volkswagen Passat 43-річну жінку та її 22 річну доньку. Від травм матір померла на місці ДТП, її доньку відвезли в лікарню з важкими травмами.


У ДБР повідомили, що попередньо встановили — працівник поліції перебував за кермом напідпитку, але від проходження медичного освідування на стан сп’яніння він відмовився.

Нагадаємо, що 4 жовтня слідчі ДБР затримали поліцейського.

Джерело: Ракурс


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