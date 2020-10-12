Осенние каникулы в школах Киева стартуют раньше, фото — 24 канал

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Ракурс

Карантин в школах Киева начнется не раньше 21 октября. Столичная власть направила рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы в школах раньше.

Впрочем, как сообщил 12 октября на брифинге мэр города Виталий Кличко, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. В условиях ее ухудшения на дистанционное обучение школьников, возможно, придется отправить раньше.

Мэр заявил, что школы уже начали разрабатывать планы обучения на «дистанционке» и заранее планировать расписание каникул. Власть направила рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы с 21 октября.

Другая причина преждевременных каникул — создание безопасных условий проведения местных выборов, поскольку большинство избирательных участков находятся именно в учебных заведениях.

Кличко заверил, что за парты школьники вернутся 29 октября, хотя все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Сейчас в столице закрыты на карантин четыре школы. Это произошло из-за случаев заболевания среди учителей — две школы в Печерском районе и по одной в Оболонском и на Подоле.

На дистанционном обучении в общем 502 класса в 188-ми школах, в столице больны коронавирусом 480 учеников и 359 педагогов. В детских садах закрыли 67 групп в 58 заведениях. Два садика закрыты на карантин, а наполненность детей в детсадах столицы — более 54%.

Ранее глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий заявлял о намерении власти начать осенние каникулы уже с 21 октября.