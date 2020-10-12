Осінні канікули у школах Києва стартують раніше, фото — 24 канал

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Карантин у школах Києва почнеться не раніше 21 жовтня. Столична влада надіслала рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули у школах раніше.

Утім, як повідомив 12 жовтня на брифінгу мер міста Віталій Кличко, усе залежатиме від епідеміологічної ситуації у місті. За умови її погіршення на дистанційне навчання школярів, можливо, доведеться відправити раніше.

Міський голова заявив, що школи вже почали розробляти окремі плани навчання і заздалегідь планувати розклад канікул. Влада надіслала рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули з 21 жовтня.

Інша причина передчасних канікул — створення безпечних умов проведення місцевих виборів, оскільки більшість виборчих дільниць знаходяться саме в навчальних закладах.

Кличко запевнив, що за парти школярі повернуться 29 жовтня, хоча все залежатиме від епідеміологічної ситуації у місті.

Наразі в столиці закриті на карантин чотири школи. Це сталося через випадки захворювання серед вчителів — дві школи у Печерському районі і по одній в Оболонському та Подільському.

На дистанційному навчанні загалом 502 класи у 188-ми школах, в столиці хворі на коронавірус 480 учнів та 359 педагогів. У дитячих садочках закрили 67 груп у 58 закладах. Два садочки зачинені на карантин, а наповненість дітей у дитсадках столиці — понад 54%.

Раніше голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький заявляв про намір влади розпочати осінні канікули вже з 21 жовтня.