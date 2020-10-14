Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото: uaf.ua

https://racurs.ua/n145109-shevchenko-prokommentiroval-istoricheskiy-match-ukraina-ispaniya.html

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Андрей Шевченко, главный тренер национальной сборной Украины, прокомментировал историческую победу украинцев над сборной Испании.

Вчерашний матч в рамках Лиги наций завершился со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил «динамовец» Виктор Цыганков. Шевченко поблагодарил болельщиков, которые пришли на стадион поддержать свою сборную и отметил самоотдачу команды. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Я считаю, что это не чудо, а именно проделанная работа. Игроки, вышедшие на футбольное поле, выполнили план. Для нас это заслуженный результат за отдачу, за желание бороться. Мы не просто боролись — мы сражались за каждый клочок футбольного поля. Для того, чтобы достигать результата, с таким желанием надо выходить на каждую игру. Ребята об этом знают, — отметил тренер.

По словам Шевченко, играть против команд уровня Испании — одно удовольствие. Наставник выразил надежду, что основные победы «сине-желтых» еще впереди.

Шевченко признался, что план на игру предполагал выдержать натиск испанцев в первом тайме и ждать свой шанс. Тренер также отметил игру голкипера Георгия Бущана, но не признался, станет ли вратарь «Динамо» основным в сборной.

Напомним, 14 октября сборная Украины в домашнем матче Лиги наций победила Испанию. Гости создали множество моментов у ворот Георгия Бущана, но все решил гол динамовца Виктора Цыганкова в конце игры.