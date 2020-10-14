Головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Фото: uaf.ua

https://racurs.ua/ua/n145109-shevchenko-prokomentuvav-istorychnyy-match-ukrayina-ispaniya.html

Ракурс

Андрій Шевченко, головний тренер національної збірної України, прокоментував історичну перемогу українців над збірною Іспанії.

Вчорашній матч у рамках Ліги націй завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив «динамівець» Віктор Циганков. Шевченко подякував уболівальникам, які прийшли на стадіон підтримати свою збірну та відзначив самовіддачу команди. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Я вважаю, що це не диво, а саме виконана робота. Гравці, які вийшли на футбольне поле, виконали план. Для нас це заслужений результат за віддачу, за бажання боротися. Ми не просто боролися — ми билися за кожен клаптик футбольного поля. Для того, щоб досягати результату, із таким бажанням треба виходити на кожну гру. Хлопці про це знають, — зазначив тренер.

За словами Шевченка, грати проти команд рівня Іспанії — саме задоволення. Наставник висловив надію, що основні перемоги «синьо-жовтих» ще попереду.

Шевченко зізнався, що план на гру передбачав витримати натиск іспанців у першому таймі й чекати на свій шанс. Тренер також відзначив гру голкіпера Георгія Бущана, але не зізнався, чи стане воротар «Динамо» основним у збірній.

Нагадаємо, 14 жовтня збірна України у домашньому матчі Ліги націй перемогла Іспанію. Гості створили безліч моментів біля воріт Георгія Бущана, але все вирішив гол динамівця Віктора Циганкова наприкінці гри.