Луцкому террористу продлили меру пресечения

Максим Кривош, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n146161-luckomu-terroristu-prodlili-meru-presecheniya.html

Ракурс

Меру пресечения Максиму Кривошу, захватившему 21 июля в Волынской области пассажирский автобус «Берестечко-Красниловка», в котором впоследствии в течение дня удерживал заложников на Театральной площади в центре Луцка, продлили еще на 60 дней, без возможности внесения залога.

Соответствующее решение было принято 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Луцкого горрайонного суда Волынской области.

Кривоша подозревают в совершении ряда преступлений: захвате заложников, террористическом акте, покушения на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием и взрывчаткой (ч. 2 ст.147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 и ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса).

Напомним, луцкий террорист требовал от президента Украины Владимира Зеленского призвать посмотреть документальный фильм 2005 года «Земляне», который рассказывает о жестоком обращении с животными. Вечером 21 июля Зеленский опубликовал видео, в котором исполнил требование террориста.