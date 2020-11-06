Луцькому терористу продовжили запобіжний захід

Максим Кривош, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n146161-luckomu-terorystu-prodovjyly-zapobijnyy-zahid.html

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Запобіжний захід Максимові Кривошу, котрий 21 липня у Волинській області захопив пасажирський автобус «Берестечко-Краснилівка», в котрому згодом протягом дня утримував заручників на Театральному майдані в центрі Луцька, продовжили ще на 60 днів, без можливості внесення застави.

Відповідне рішення було ухвалене 5 листопада. Про це повідомляє прес-служба Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Кривоша підозрюють у вчиненні низки злочинів: захопленні заручників, терористичному акті, замаху на життя правоохоронця та незаконному поводженні зі зброєю та вибухівкою (ч. 2 ст.147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 і ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, луцький терорист вимагав від президента України Володимира Зеленського закликати подивитися документальний фільм 2005 року «Земляни», котрий розповідає про жорстоке поводження з тваринами. Ввечері 21 липня Зеленський опублікував відео, в якому виконав вимогу терориста.