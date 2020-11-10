Сборная Украины улетела на матчи в Европу. Фото:

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Футбольная сборная Украины 10 ноября вылетела в Польшу, чтобы провести последнюю подготовку перед решающими поединками Лиги наций против Германии и Швейцарии.

На матч против Польши отправились 25 игроков. После прилета украинцы поселятся в отеле Vienna House Easy Katowice. Сегодня вечером «сине-желтые» будут тренироваться на Силезском стадионе в Хожуве, где завтра состоится товарищеская игра. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Отмечается, что 9 ноября вечером семь украинских прибыли в стан сборной и сдали ПЦР-тесты. Это — Роман Яремчук, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Игорь Харатин, Александр Зубков и Руслан Малиновский.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания), Юрий Панькив («Александрия»), Дмитрий Резник («Ворскла»).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Илья Забарный («Динамо»), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля («Десна»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — «Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).

Уже завтра, 11 ноября, на Силезском стадионе в Хожуве подопечные Андрея Шевченко сыграют товарищескую игру со сборной Польши. А 14 ноября в Лейпциге состоится матч пятого тура группового раунда Лиги наций-2020/2021 Германия — Украина.

Как известно, из начального списка футболистов, объявленного Андреем Шевченко две недели назад, выбыли семь исполнителей: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Владислав Супряга и Евгений Шахов. Все они заразились коронавирусом. А Александр Тимчик не успел восстановиться от травмы, полученной в сентябре.

Напомним, 14 октября сборная Украины в домашнем матче Лиги наций победила Испанию. Гости создали множество моментов у ворот Георгия Бущана, но все решил гол динамовца Виктора Цыганкова в конце игры.