Збірна України відлетіла на матчі в Європу. Фото:

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Футбольна збірна України 10 листопада вилетіла до Польщі, аби провести останню підготовку перед вирішальними поєдинками Ліги націй проти Німеччини та Швейцарії.

На матч проти Польщі вирушило 25 гравців. Після прильоту українці оселяться в готелі Vienna House Easy Katowice. Сьогодні ввечері «синьо-жовті» тренуватимуться на Сілезькому стадіоні в Хожуві, де завтра відбудеться товариська гра. Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Зазначається, що 9 листопада ввечері семеро українських прибули в стан збірної та здали ПЛР-тести. Це — Роман Яремчук, Едуард Соболь, Богдан Михайліченко, Євген Чеберко, Ігор Харатін, Олександр Зубков та Руслан Маліновський.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»), Дмитро Різник («Ворскла»).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — «Шахтар»), Ілля Забарний («Динамо»), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля («Десна»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — «Ференцварош», Угорщина), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар»).

Вже завтра, 11 листопада, на Сілезькому стадіоні в Хожуві підопічні Андрія Шевченка зіграють товариську гру зі збірною Польщі. А 14 листопада в Лейпцигу відбудеться матч п’ятого туру групового раунду Ліги націй-2020/2021 Німеччина — Україна.

Як відомо, з початкового списку футболістів, оголошеного Андрієм Шевченком два тижні тому, вибули семеро виконавців: Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Владислав Супряга та Євген Шахов. Всі вони заразилися коронавірусом. А Олександр Тимчик не встиг відновитися від травми, отриманої у вересні.

Нагадаємо, 14 жовтня збірна України у домашньому матчі Ліги націй перемогла Іспанію. Гості створили безліч моментів біля воріт Георгія Бущана, але все вирішив гол динамівця Віктора Циганкова наприкінці гри.