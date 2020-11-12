Возможность досрочных выборов в 2021 году оценили в офисе Зеленского

https://racurs.ua/n146396-vozmojnost-dosrochnyh-vyborov-v-2021-godu-ocenili-v-ofise-zelenskogo.html

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Возможность проведения досрочных выборов в 2021 году на фоне падения уровня доверия к Кабмину и Верховной Раде оценил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который курирует всю информационную политику ОПУ.

Да, возможность досрочных выборов всегда присутствует. Если парламент станет разбалансированным полностью, — заявил Подоляк в интервью для «УП».

По его словам, у Банковой и парламента все еще сохраняется возможность «диалогового режима».

Есть еще у нас возможность диалогового режима, переговорного режима. То есть, если парламент становится по сути неким похожим субъектом на Конституционный суд, который пошел в какое-то самостоятельное плавание, считая, что государство отдельно, а он отдельно, то безусловно какие-то радикальные меры будут обсуждаться и приниматься, — резюмировал политтехнолог команды Зеленского.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность роспуска Верховной Рады, если депутаты, и особенно «Слуги народа», откажутся увольнять судей Конституционного суда.