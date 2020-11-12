Умову для дострокових виборів у 2021 році назвали в офісі Зеленського

https://racurs.ua/ua/n146396-umovu-dlya-dostrokovyh-vyboriv-u-2021-roci-nazvaly-v-ofisi-zelenskogo.html

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Ймовірність проведення дострокових виборів у 2021 році на тлі падіння рівня довіри до Кабінету міністрів та Верховної Ради оцінив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який керує інформаційною політикою ОПУ.

Так, ймовірність дострокових виборів завжди присутня. Якщо парламент стане розбалансованим повністю, — заявив Подоляк в інтерв’ю для «УП».

За його словами, у Банкової і парламенту все ще зберігається можливість «діалогового режиму».

Є ще у нас можливість діалогового режиму, переговорного режиму. Тобто, якщо парламент стає по суті таким собі схожим суб'єктом на Конституційний суд, який пішов в якесь самостійне плавання, вважаючи, що держава окремо, а він окремо, то безумовно якісь радикальні заходи будуть обговорюватися і прийматися, — резюмував політтехнолог команди Зеленського.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський допустив можливість розпуску Верховної Ради, якщо депутати, і особливо «Слуги народу», відмовляться звільняти суддів Конституційного суду.