Родителей не пустят на новогодние праздники в школах и садах Киева, фото — Суспільне

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Карантин в Киеве усиливается. В столичных школах и садиках родителей не пустят на новогодние утренники к детям. Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге 27 ноября.

Городской штаб по борьбе с эпидемией принял решение проводить такие мероприятия без родителей и гостей. Заключение по словам мэра, основывается на постановлениях Кабмина и главного санитарного врача страны.

По словам Кличко, такой подход позволит избежать скопления людей и минимизировать риск заражений, поскольку дети часто болеют коронавирусом бессимптомно и могут заразить окружающих.

Ситуация с заболеваемостью в садиках и школах пока контролируемая. Но мы все понимаем, что эпидемиологическая ситуация сложная. Поэтому новогодние и рождественские праздники в учреждениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей, — сообщил мэр.

Городские власти надеются на понимание родителей, а также исполнение решения руководителями школ и садиков.

Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей! — заявил Кличко.

Напомним, что в четверг, 26 ноября, власти начали говорить о полном локдауне в стране на зимние праздники на 3−4 недели.

В больницах для больных коронавируса осталось всего 13,5 тыс. мест. Инфекционист Ольга Голубовская также сообщила, что необходимо ввести карантин на 2−3 недели.

Коронавирусную инфекцию в Киеве по состоянию на утро 27 ноября подтвердили у самого большого за весь период пандемии числа жителей столицы — 1 тыс. 520. COVID-19 унес жизни 26 больных.