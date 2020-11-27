Батьків не пустять на новорічні свята у школах і садках Києва, фото — Суспільне

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Карантин у Києві посилюється. У столичних школах і садках батьків не пустять на новорічні ранки до дітей. Так заявив мер Віталій Кличко на брифінгу 27 листопада.

Міський штаб по боротьбі з епідемією прийняв рішення проводити такі заходи без батьків і гостей. Висновок за словами мера, ґрунтується на постановах Кабміну і головного санлікаря країни.

За словами Кличка, такий підхід дозволить уникнути скупчень людей і мінімізувати ризик заражень, оскільки діти часто хворіють на коронавірус безсимптомно і можуть заразити оточуючих.

Ситуація із захворюваністю у садочках та школах поки що контрольована. Але ми всі розуміємо, що епідеміологічна ситуація — складна. Тому новорічно-різдвяні свята в закладах дошкільної освіти та в школах столиці відбуватимуться без батьків та запрошених гостей, — повідомив мер.

Міська влада сподівається на розуміння батьків і на виконання рішення керівниками шкіл та садочків.

Свята в навчальних закладах будуть. Але тільки для дітей! — заявив Кличко.

Нагадаємо, що у четвер, 26 листопада, влада почала говорити про повний локдаун у країні на зимові свята на 3−4 тижні.

У лікарнях для хворих коронавірусом залишилося всього 13,5 тис. місць. Інфекціоніст Ольга Голубовська також повідомила, що необхідно ввести карантин на 2−3 тижні.

Коронавірусну інфекцію у Києві станом на ранок 27 листопада підтвердили у найбільшої за період пандемії кількості мешканців столиці — 1 тис. 520. COVID-19 забрав життя 26 хворих.