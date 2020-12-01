Вопрос локдауна правительство рассмотрит 2 декабря. Фото:

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Кабинет министров Украины 2 декабря рассмотрит варианты дальнейших карантинных ограничений, которые предложит Министерство здравоохранения с учетом результатов карантина выходного дня.

Сейчас в правительстве ждут официальные выводы Минздрава о действенности карантина выходного дня. На основании этих результатов будут приниматься какие-то дальнейшие решения. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Немчинова, результаты анализа, который делал Секретариат СНБО, показали снижение активности украинцев в течение дня в выходные.

Если вы посмотрите статистику по росту количества заболеваемости, то, конечно, недельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и фактическая стабилизация количества тех лиц, которые заболели и выявлены, — отметил чиновник.



Также он добавил, что в правительстве рассматривают варианты прекращения экономической активности, но они могут быть скорректированы с учетом ситуации в той или иной отрасли.

Напомним, глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что будет предусматривать недавно анонсированный им «интеллектуальный локдаун» в случае его введения.