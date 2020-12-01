Питання локдауну уряд розгляне 2 грудня. Фото:

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Кабінет міністрів України 2 грудня розглядатиме варіанти щодо подальших карантинних обмежень, які запропонує Міністерство охорони здоров’я із врахуванням результатів карантину вихідного дня.

Наразі в уряді чекають офіційні висновки МОЗ про дієвість карантину вихідного дня. На підставі цих результатів будуть ухвалюватися якісь подальші рішення. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Немчінова, результати аналізу, який робив секретаріат РНБО, показали зниження активності українців протягом дня у вихідні.

Якщо ви подивитеся статистику по зростанню кількості захворюваності, то, звичайно, тижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення та фактична стабілізація кількості тих осіб, які захворіли та виявлені, — зазначив чиновник.



Також він додав, що в уряді розглядають варіанти припинення економічної активності, але вони можуть бути скориговані з урахування ситуації в тій чи іншій галузі.

Нагадаємо, очільник правлячої фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що передбачатиме нещодавно анонсований ним «інтелектуальний локдаун» у разі його введення.