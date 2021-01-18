Промоутер Ломаченко сообщил о возвращении украинца на ринг

https://racurs.ua/n149160-promouter-lomachenko-soobschil-o-vozvraschenii-ukrainca-na-ring.html

Ракурс

Василий Ломаченко, известный украинский боксер, готовится к триумфальному возвращению на ринг. Промоутер бывшего чемпиона мира в легком весе Боб Арум заявил, когда ожидать новые бои украинца.

Боксер собирается остаться в легком весе. Об этом он рассказал в интервью YouTube-канала Barbershop Conversations.

Сообщается, что возвращение Ломаченко может произойти в апреле или мае.

Нам нужно определиться, в каком весе он будет драться — легком или втором полулегком. Похоже, сейчас он намерен остаться в легком дивизионе, — заявил промоутер боксера.

Промоутер боксера обещает, что Ломаченко получит лучшего соперника среди тех, кто будет готов выступить с ним на ринге. Ранее Арум также заявил, что из-за эпидемии коронавируса будет сложно устроить реванш Ломаченко с Теофимо Лопесом.

Напомним, ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко, бывший украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBА, WBC и WBO, прокомментировал свое поражение в бою против американца Теофимо Лопеса.

По мнению спортсмена, первая половина поединка была равной, а Лопес мог выиграть от силы один-два раунда. Ломаченко убежден, что он лидировал во второй половине чемпионского боя. С решением судей он не согласен.