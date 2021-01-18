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Ракурс
Ломаченко. Фото: 24 канал

Промоутер Ломаченка повідомив про повернення українця на ринг

18 січ 2021, 15:39
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Василь Ломаченко, відомий український боксер, готується до тріумфального повернення на ринг. Промоутер колишнього чемпіона світу в легкій вазі Боб Арум заявив, коли очікувати на нові бої.

Боксер збирається залишитися у легкій вазі. Про це він розповів у інтерв’ю YouTube-каналу Barbershop Conversations.

Повідомляється, що повернення Ломаченка може відбутися у квітні або травні.

Нам потрібно визначитися, в якій вазі він буде битися — легкій або другій напівлегкій. Схоже, зараз він має намір залишитися в легкому дивізіоні, — заявив промоутер боксера.

Промоутер боксера обіцяє, що Ломаченко отримає кращого суперника серед тих, хто буде готовий виступити з ним на рингу. Раніше Арум також заявив, що через епідемію коронавірусу буде складно влаштувати реванш Ломаченка з Теофімо Лопесом.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Василь Ломаченко, колишній український чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBА, WBC та WBO, прокоментував свою поразку у бою проти американця Теофімо Лопеса.

На думку спортсмена, перша половина поєдинку була рівною, а Лопес міг виграти від сили один-два раунди. Ломаченко переконаний, що він лідирував у другій половині чемпіонського бою. Наразі з рішенням суддів він не згідний.

Джерело: Ракурс


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