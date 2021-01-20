Украина выполнила все условия для «нормандской» встречи с Путиным. Фото: bykvu

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Для новой встречи лидеров в «нормандском формате» Украина уже выполнила все условия. Так считает новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде», отвечая на вопрос о том, на каких основаниях она рассчитывает на проведение саммита лидеров в ближайшее время.

Вы знаете, что на саммите в Париже была договоренность о новой встрече лидеров при ряде условий. Украина выполнила все условия. Россия, к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры и как будет достигнута договоренность выполнять эти условия, — сказала Анн Линде.

Она добавила, что в любом случае видит положительным результатом переговоров прекращение огня, которое продолжается с 27 июля.

На вопрос о том, не следовало бы включить ОБСЕ в «нормандский формат», Анн Линде ответила, что считает его эффективным в нынешнем виде, а ОБСЕ может сконцентрировать усилия на Трехсторонний контактной группе.

Швеция, одна из самых дружественных в отношении к Украине государств ЕС, в 2021 году стала председательствующей страной в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Первым зарубежным визитом главы МИД Швеции в должности председателя ОБСЕ стала поездка в Украину.

На прошлой неделе в Офисе президента сообщили, что новый раунд переговоров политических советников лидеров стран «нормандской четверки» состоится 22 января.

Напомним, сегодня на Донбасс полетели глава ОБСЕ Анн Линде и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.