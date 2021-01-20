Україна виконала усі умови для «нормандської» зустрічі з Путіним. Фото: bykvu

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Для нової зустрічі лідерів у «нормандському форматі» Україна вже виконала всі умови. Так вважає нова очільниця ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «Європейській правді», відповідаючи на запитання про те, на яких підставах вона розраховує на проведення саміту лідерів вже найближчим часом.

Ви знаєте, що на саміті у Парижі була домовленість про нову зустріч лідерів за низки умов. Україна виконала всі умови. Росія, на жаль, ще ні. Тепер все залежить від того, як триватимуть переговори і як саме буде домовлено виконувати ці умови, — зазначила Анн Лінде.

Вона додала, що у будь-якому разі бачить як позитивний результат перемовин відносне припинення вогню, яке триває з 27 липня.

На запитання про те, чи не варто було б долучити ОБСЄ до «нормандського формату», Анн Лінде відповіла, що вважає його ефективним в усталеному вигляді, натомість ОБСЄ може сконцентрувати зусилля на Тристоронній контактній групі.

Швеція, одна з найприхильніших до України держав ЄС, у 2021 році стала головуючою країною в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Першим закордонним візитом глави МЗС Швеції на посаді очільниці ОБСЄ стала поїздка до України.

Минулого тижня в Офісі президента повідомили, що новий раунд переговорів політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки» відбудеться 22 січня.

Нагадаємо, сьогодні на Донбас вилетіли голова ОБСЄ Анн Лінде та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.