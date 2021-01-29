В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mstyslav Chernov

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться. За прошедшие сутки, 28 января, был официально зафиксирован еще 5 тыс. 181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, среди этого перечня 218 детей и 212 медработников.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

Львовской области — 440;

Киеве — 361;

Ивано-Франковской области — 356;

Киевской области — 326;

Винницкой области — 238.

За сутки проведены 44 тыс. 143 тестирований на коронавирус.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 916 больных. В настоящее время на коронавирус в Украине болеют более 185 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию ситуации с COVID-19.

Выздоровели за сутки 11 тыс. 310 пациентов, умерли 128 больных.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

выявлены 1 млн 211 тыс. 593 случая COVID-19;

выздоровели более 1 млн человек;

зафиксированы 22 тыс. 479 летальных случаев.

Напомним, эксперты издания The Economist считают, что широкий доступ к вакцинам от COVID-19 Украина сможет получить только в 2020 году.