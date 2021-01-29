Коронавірус в Україні — за добу госпіталізували майже 2 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149666-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-gospitalizuvaly-mayje-2-tys-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. За минулу добу, 28 січня, було офіційно зафіксовано ще 5 тис. 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, серед цього переліку 218 дітей та 212 медпрацівників.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільше випадків COVID-19 за добу зафіксували в таких регіонах України:
- Львівській області — 440;
- Києві — 361;
- Івано-Франківській області — 356;
- Київській області — 326;
- Вінницькій області — 238.
За добу здійснено 44 тис. 143 тестувань на коронавірус.
Госпіталізували за добу 1 тис. 916 хворих. Наразі на коронавірус в Україні хворіють понад 185 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження ситуації з COVID-19.
Одужали за добу 11 тис. 310 пацієнтів, померли 128 хворих.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- виявлено 1 млн 211 тис. 593 випадки COVID-19;
- одужали понад 1 млн осіб;
- зафіксовано 22 тис. 479 летальних випадків.
Нагадаємо, експерти видання The Economist вважають, що широкий доступ до вакцин від COVID-19 Україна зможе отримати лише у 2020 році.