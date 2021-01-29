Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mstyslav Chernov

Коронавірус в Україні — за добу госпіталізували майже 2 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)

29 січ 2021, 09:22
999

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. За минулу добу, 28 січня, було офіційно зафіксовано ще 5 тис. 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, серед цього переліку 218 дітей та 212 медпрацівників.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше випадків COVID-19 за добу зафіксували в таких регіонах України:

  • Львівській області — 440;
  • Києві — 361;
  • Івано-Франківській області — 356;
  • Київській області — 326;
  • Вінницькій області — 238.

За добу здійснено 44 тис. 143 тестувань на коронавірус.

Госпіталізували за добу 1 тис. 916 хворих. Наразі на коронавірус в Україні хворіють понад 185 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження ситуації з COVID-19.

Одужали за добу 11 тис. 310 пацієнтів, померли 128 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • виявлено 1 млн 211 тис. 593 випадки COVID-19;
  • одужали понад 1 млн осіб;
  • зафіксовано 22 тис. 479 летальних випадків.

Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, експерти видання The Economist вважають, що широкий доступ до вакцин від COVID-19 Україна зможе отримати лише у 2020 році.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів