В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mstyslav Chernov

https://racurs.ua/ua/n149666-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-gospitalizuvaly-mayje-2-tys-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. За минулу добу, 28 січня, було офіційно зафіксовано ще 5 тис. 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, серед цього переліку 218 дітей та 212 медпрацівників.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше випадків COVID-19 за добу зафіксували в таких регіонах України:

Львівській області — 440;

Києві — 361;

Івано-Франківській області — 356;

Київській області — 326;

Вінницькій області — 238.

За добу здійснено 44 тис. 143 тестувань на коронавірус.

Госпіталізували за добу 1 тис. 916 хворих. Наразі на коронавірус в Україні хворіють понад 185 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження ситуації з COVID-19.

Одужали за добу 11 тис. 310 пацієнтів, померли 128 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

виявлено 1 млн 211 тис. 593 випадки COVID-19;

одужали понад 1 млн осіб;

зафіксовано 22 тис. 479 летальних випадків.

Нагадаємо, експерти видання The Economist вважають, що широкий доступ до вакцин від COVID-19 Україна зможе отримати лише у 2020 році.